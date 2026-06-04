Luego de vender varios millones de discos en todo el mundo y de liderar los charts radiales en la década de los noventa, donde fue líder del rock alternativo hecho en Estados Unidos, el grupo “Live” tocará por primera vez en Lima celebrando más de 30 años de carrera musical, el jueves 17 de setiembre en el Duomo de Costa 21, junto a Soul Asylum, otro peso pesado de la era dorada de MTV.

“Live” llegará a nuestro país respaldado por más de 23 millones de álbumes vendidos a nivel mundial y dos producciones que alcanzaron el número uno en las listas de éxitos: “Throwing Copper” y “Secret Samadhi”, de donde se han desprendido himnos generacionales como “Selling the Drama”, “I Alone”, “Lightning Crashes”, “All Over Your”, “Lakini’s Juice”, “Turn my Head”, entre otros.La banda volverá a Latinoamérica luego de más de dos décadas de ausencia.

“¡No podemos esperar a verlos y cantar juntos! El espectáculo que hemos preparado es tan especial y contamos las horas hasta que podamos compartirlo con todos ustedes”, comentó entusiasmado el histórico líder de la banda, Ed Kowalczyk. Su álbum “Throwing Copper” generó el sencillo “Lightning Crashes”, el cual lideró la lista de modern rock durante diez semanas consecutivas. Este disco alcanzó el número 1 en el Billboard Top 200, superando las 10 millones de copias vendidas y fue incluido por la revista Rolling Stone en su listado de los mejores discos de rock alternativo de 1994.

La banda cuenta con hitos como el álbum de doble platino “Grave Dancers Union” (1992), un Grammy por “Runaway Train”.

Por su parte, "Soul Asylum" se presentará en Lima junto a "Live" tras culminar su gira por el Reino Unido y Europa. La banda cuenta con hitos como el álbum de doble platino “Grave Dancers Union” (1992), un Grammy por “Runaway Train” y su participación en un MTV Unplugged. El grupo complerá su repertorio con clásicos de su discografía como “Misery”, “Somebody To Shove”, “Black Gold”, entre otros.

La preventa de entradas para ver a “Live” junto a Soul Asylum en Lima, el jueves 17 de setiembre en el Duomo de Costa 21, será el martes 9 de junio en Teleticket. 15% de descuento con tarjetas de Interbank.