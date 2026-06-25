Con el objetivo de motivar a los jóvenes a trazar metas para su futuro, el programa Juntos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), en coordinación con la Municipalidad Provincial de Ilo, organizó el encuentro estudiantil “Construyendo mi Futuro”.

La iniciativa reunió a más de 40 alumnos de tercero, cuarto y quinto de secundaria pertenecientes a nueve colegios de la localidad.

CAPACITACIÓN

Durante la jornada, un equipo de profesionales en psicología, obstetricia y educación superior dictó talleres interactivos sobre autoestima, salud integral y la importancia de continuar con los estudios superiores.

En el evento también se eligió al escolar Jeanpiere Mamani como el nuevo Embajador Juntos en Moquegua, quien tendrá la misión de difundir mensajes de superación y bienestar entre sus compañeros, mientras que los demás participantes se comprometieron a replicar lo aprendido en sus respectivas aulas.