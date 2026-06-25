La Municipalidad de Puno junto a organizaciones vivas, mercados, barrios, autoridades originarias desarrollaron el Gran Quqawi 2026 “Tradición que Perdura”, una celebración que convirtió la Plaza Mayor en el escenario de un inmenso acto de unión, donde el tradicional compartir tomó la forma de una gran chacana andina que abarcó todo el espacio de la plaza.

El Quqawi, cuyo significado ancestral es compartir los alimentos en comunidad como símbolo de reciprocidad, solidaridad y agradecimiento; reafirmó una vez más su importancia como patrimonio viva de la identidad puneña.

Diversas instituciones y pobladores participaron activamente en esta significativa actividad que consiste en compartir los alimentos de diversos productos y platos típicos de la región, promoviendo la integración, la confraternidad y la revaloración de nuestras costumbres.