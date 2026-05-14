Renovación Popular cuestionó públicamente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tras la emisión de la Resolución N.° 1122-2026-JNE, al considerar que el organismo electoral “prefirió el formalismo” antes que cumplir su rol de fiscalización y garantía del proceso electoral.

A través de un comunicado difundido este 14 de mayo, el partido aseguró que las elecciones del pasado 12 de abril de 2026 no fueron debidamente fiscalizadas y denunció presuntas irregularidades en la cadena de custodia del material electoral.

🚨#𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎| El Partido Político Renovación Popular informa a la opinión pública lo siguiente: pic.twitter.com/DeJFCADyDV — Renovación Popular (@Renovacion_Peru) May 14, 2026

Partido critica rol del JNE

En el pronunciamiento, Renovación Popular señaló que el JNE tiene el mandato constitucional de asegurar que las votaciones reflejen una expresión “auténtica, libre, espontánea y secreta” de los ciudadanos.

Sin embargo, el partido afirmó que la entidad electoral “ha preferido el formalismo” antes que garantizar la correcta fiscalización del proceso.

La agrupación también sostuvo que no existe evidencia que confirme el adecuado cumplimiento de la cadena de custodia del material electoral en algunos centros poblados.

Renovación Popular habla de presunto fraude electoral

El comunicado indica además que la resolución del JNE “convalida el fraude electoral denunciado y probado” desde las elecciones generales realizadas el 12 de abril.

Asimismo, el partido expresó su respaldo a sus votantes y señaló que agotó todas las instancias correspondientes para cuestionar los resultados electorales.

Anuncian acciones desde el Congreso

Renovación Popular anunció que continuará impulsando acciones políticas desde el Congreso de la República.

“El partido se compromete a luchar firmemente desde el Congreso de la República para desmantelar esta organización criminal que pone en riesgo la democracia y la libertad”, señala el comunicado.

Hasta el momento, el Jurado Nacional de Elecciones no ha emitido un pronunciamiento sobre las declaraciones de la agrupación política.