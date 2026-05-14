En medio de la expectativa por la proclamación de los resultados de las elecciones presidenciales, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) presentan este mediodía información relevante sobre las Elecciones Generales 2026.

MIRA AQUÍ EL ANUNCIO EN VIVO:

Al inicio de la conferencia de prensa, la secretaria general del Jurado Nacional de Elecciones, Yessica Clavijo, señaló que los Jurados Electorales Especiales (JEE) realizaron audiencias de recuento de votos y vienen proclamando de manera descentralizada los resultados.

La convocatoria a la prensa se realiza mientras la ONPE aún no culmina al 100% el conteo de votos. Asimismo, se espera que el JNE proclame oficialmente los resultados de la elección presidencial, a fin de confirmar qué candidatos pasarán a la segunda vuelta del 7 de junio.

El anuncio será realizado por el pleno del JNE, presidido por Roberto Burneo, junto al jefe interino de la ONPE.