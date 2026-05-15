El presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso, Segundo Montalvo, informó que el proyecto de ley que plantea permitir la reelección inmediata de rectores y vicerrectores de universidades públicas será evaluado en dicho grupo de trabajo y no directamente en el pleno del Parlamento.

El legislador explicó que actualmente existe un cuarto intermedio sobre la propuesta, pero recordó que en noviembre del año pasado el pleno aprobó una cuestión previa para que una iniciativa similar regrese a la Comisión de Educación. Por ello, señaló que corresponde elaborar un nuevo predictamen antes de que el tema vuelva a ser debatido.

Montalvo indicó que la comisión trabajará en los próximos días en la elaboración del predictamen respectivo.

Asimismo, adelantó que, si durante la sesión plenaria se solicitaba levantar el cuarto intermedio, pediría ampliar el plazo hasta resolver la cuestión previa aprobada anteriormente.

El parlamentario recordó además que los artículos 66 y 68 de la actual Ley Universitaria prohíben la reelección inmediata de rectores. En ese sentido, sostuvo que una eventual modificación en sentido contrario podría vulnerar el artículo 18 de la Constitución Política del Perú, relacionado con la autonomía universitaria.