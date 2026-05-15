El partido político Renovación Popular (RP) condenó ayer que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) haya decidido, en segunda instancia, no anular “todas las actas de sufragio con serie 900000” a nivel nacional al declarar “infundada” su solicitud.

A través de un comunicado, la organización aseveró que el JNE “convalida el fraude denunciado y probado” en las Elecciones Generales 2026. Sin embargo, reconoció que “ya agotó” todas las instancias para presentar quejas.

En detalle

La agrupación presentó una solicitud de nulidad, en relación a dichas actas, “por constituir una violación flagrante, insubsanable y de máxima gravedad”.

Sin embargo, el JNE concluyó que no existieron dichas circunstancias. Por ello, RP afirmó que la institución, liderada por Roberto Burneo, “desconoce su rol de garante” de una “elección transparente y fiscalizada”.

“(El JNE) ha preferido el formalismo que el mandato constitucional de fiscalizar y asegurar que las votaciones traduzcan la expresión auténtica de los ciudadanos, lo que se materializa con la cadena de custodia del material electoral desde su salida de la ONPE (…) lo que no fue cumplido en los centros poblados”, indicó.

Finalmente, la agrupación señaló que “el partido expresa su solidaridad con los votantes. Ha luchado y agotado todas las instancias (...)”.

Espera

En el mismo comunicado, el partido se comprometió a “luchar desde el Congreso para desmantelar a esta organización criminal” que, según indicó, “pone en riesgo la democracia y la libertad” y “ha abdicado de sus funciones”.

Sin embargo, no precisó si sus miembros asumirán los cargos de diputados y senadores para los que han sido electos. Al respecto, el congresista Diego Bazán, hoy en la bancada de RP, afirmó que su agrupación se reunirá hoy para tomar una decisión al respecto.

Además, detalló que la decisión será tomada junto a su candidato presidencial, Rafael López Aliaga. Agregó que retirarse de la representación parlamentaria significaría “darle la espalda al país”.