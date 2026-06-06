Con descanso médico se encuentra un vecino del distrito de Chincha Baja que fue brutalmente golpeado por un sujeto y abandonado en el centro poblado La Palma. El agraviado presenta fractura en la pierna izquierda además de lesiones en el rostro. Tras la denuncia ingresada en la comisaria del sector se realizó la detención de L. Atúncar, quien está investigado por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud.

Atendido en hospital

El agraviado A. Alcalá permanecía tendido en el suelo cuando es encontrado por su hermano, que circunstancialmente, pasaba por el lugar. Al consultar por lo sucedido, él respondió que había sido atacado por una persona al que conoce como Atúncar. Debido a las evidentes lesiones en el cuerpo fue conducido al servicio de emergencia del Hospital René Toche Groppo. El médico de turno diagnostico fractura múltiple en la pierna izquierda.

La evaluación del galeno concluye que también presenta trozos de fractura en la tibia, peroné y rotula. Debido a ello deberá de continuar bajo observación médica. De otro lado, los efectivos de la dependencia de Chincha Baja luego de recibir la denuncia acudieron a la vivienda del presunto agresor, ubicada en el asentamiento humano Fe y Esperanza, siendo detenido para las investigaciones en su contra como autor de lesiones severas, en agravio de Alcalá.

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