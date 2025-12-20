Al Hospital Edgardo Rebagliati Martins (Lima) fue trasladado Hugo Alexander S.L. escolar de 15 años de la institución educativa John F. Kennedy de Chincha, quien presenta tres vertebras dañadas tras haber sido víctima de agresión física a manos de un alumno del colegio Andrés Avelino Cáceres. Se espera que el menor sea sometido a una operación para recuperar la movilidad en sus piernas.

Brutal agresión

Como se recuerda, el pasado viernes, al salir de la escuela Hugo fue golpeado salvajemente por un estudiante de su misma edad. El agresor le propino patadas en reiteradas veces en la espalda. El diagnóstico del menor es fractura en la columna y golpes en la cabeza. Tras ser atendido en Chincha e Ica y al haberse identificado su dolencia fue conducido de urgencia a la ciudad de Lima, en donde aguarda por su operación.

En la provincia sus familiares están organizando una carapulcrada para hoy sábado y bingo para mañana domingo en el sector de Dos Puentes, con la intención de conseguir fondos para los gastos médicos. Además, están solicitando justicia para Hugo Alexander, ya que, el identificado agresor solo estuvo recluido por unas horas en la delegación y tras salir en libertad se difundió el video del brutal ataque.

