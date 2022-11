Chincha: Alumna de colegio Andrés A. Cáceres se descompensa y muere

Evelyn, escolar de la institución educativa Andrés A. Cáceres, dejó de existir apenas a los 14 años. Su sueño era convertirse en enfermera. Pero, su vida cambio repentinamente. Ella, volvió en marzo a las sesiones de aprendizaje presencial, su familia señala que fue víctima de acoso escolar, y que en esa institución no se habría prestado atención para frenar a los agresores: dos alumnos de su misma aula.

La menor había contado a su madre que sufría agresión física y emocional. Los deudos relatan que recibía zancadillas cuando se acercaba a su carpeta. El autor era uno de sus compañeros. La alumna además fue blanco de burlas en el local escolar; la molestaban por su apariencia física. Evelyn se sentía mal por todo lo que atravesaba, y hace unos días fue escuchada por su hermana que quería “morir”.

Ella, recurrió a su madre y se presentó la queja ante los educadores del Andrés A. Cáceres. Sin embargo, no paraban de acosar a la escolar. Su familia dice que las autoridades de la institución habían advertido con retirar a los alumnos que cometían estos actos en contra de la menor, pero los autores persistieron, sin ser sancionados. Evelyn ya no quería que su madre vaya a la escuela a defender sus derechos. Temía no ser escuchada.

La tarde del miércoles último, en el propio centro educativo, comienza a sentirse mal y es evacuada de urgencia al Hospital San José de Chincha. Una mujer (no identificada) se pone en contacto con su madre y comunican lo sucedido. En esa llamada se habría mencionado que la institución no iba a hacerse más cargo de la alumna, por lo que se requería de la presencia de la familia. Lamentablemente, la menor muere.

El cuerpo fue llevado a la morgue para las pericias correspondientes, que ayuden a determinar la causa del fatal desenlace. No obstante, para los deudos hay una verdad que ellos sostienen y que aseveran se comunicó en su momento a las autoridades del local escolar: “Evelyn, era víctima de bullying”. Según una fuente consultada por este medio en este colegio se han reportado hasta cuatro casos de agresión escolar.

