A pocos días de la segunda vuelta presidencial, el Jurado Nacional de Elecciones planteó la necesidad de adoptar medidas que permitan el normal desarrollo de los comicios para los ciudadanos peruanos que viven fuera del país.

Con ese objetivo, el presidente del JNE, Roberto Burneo, remitió un oficio al titular del Congreso, José María Balcázar, en el que expone la importancia de contar con estabilidad institucional y condiciones adecuadas para las labores relacionadas con la votación en el extranjero.

En el documento, la autoridad electoral remarca la relevancia de la participación de los connacionales residentes fuera del Perú.

“La participación de nuestros connacionales residentes en el extranjero constituye una expresión fundamental del derecho al sufragio y un componente esencial de la legitimidad del proceso electoral”, señala el oficio.

Miles de peruanos acudirán a las urnas fuera del país durante la jornada electoral prevista para el próximo 7 de junio.