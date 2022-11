Desplante. El presidente de la República, Pedro Castillo, no participó ayer en la clausura de la CADE Ejecutivos 2022, pese a haber sido invitado con tres meses de anticipación.

La confirmación de la asistencia del mandatario estuvo pendiente desde el inicio el evento, inaugurado el martes 8 en Paracas (Ica). Fue el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alejandro Salas, quien aseguró -recién ayer por la mañana- que Castillo Terrones no acudiría.

La actitud del mandatario fue criticada por representantes de los gremios empresariales, quienes consideraron que el Gobierno perdió una gran oportunidad para discutir propuestas respecto a la agenda a favor del país.

El jefe de Estado cumplió una serie de actividades en la capital. Sin embargo, no brindó declaraciones a la prensa sobre su ausencia en la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE Ejecutivos).

DETALLES. El pasado 9 de setiembre, IPAE Asociación Empresarial informó que había extendido la invitación formal al presidente Pedro Castillo para que participe de la sesión de clausura de la CADE Ejecutivos de este año, a realizarse del 8 al 10 de noviembre.

El foro empresarial, inaugurado por primera vez en 1961, tiene como fin reunir a líderes empresariales, políticos y académicos nacionales e internacionales, para debatir y poner en agenda temas y propuestas vinculadas al desarrollo empresarial, políticas públicas, servicios públicos y crecimiento económico del Perú.

En la edición de este año, que se realizó de manera presencial tras dos años de pandemia, se propuso cambiar el formato de la presentación del mandatario y pasar del discurso o mensaje protocolar propio del cierre del evento a un diálogo entre la autoridad y los empresarios asistentes.

La respuesta definitiva a la invitación alcanzada al mandatario fue expresada por parte del ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alejandro Salas, quien consultado sobre si el mandatario asistiría a la 60 edición del CADE Ejecutivos, indicó:

“No va a ir al CADE. Tiene una serie de actividades aquí en Lima y él considera que es más importante atender los campos sociales que ir al CADE hasta Paracas”, dijo a Exitosa Noticias.

Reiteró que el mandatario había decidido atender sus actividades en Lima. Además, cuestionó que no haya sido invitado al evento para discutir temas como la tercerización, tópico por el que se le consultó al ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, esta semana.

“Creo que se escuchan entre ellos (los empresarios). Han estado hablando de la tercerización, le han preguntado al ministro de Economía. Si hubiesen querido hablar realmente de tercerización, hubiesen invitado al ministro de Trabajo. No me han invitado. Entonces, ¿en qué quedamos, en un club de amigos que conversan entre ellos?”, señaló.

AGENDA. Según la agenda oficial, el presidente acudió, por la mañana a la ceremonia de inauguración de la VII Cumbre Ministerial de Gobierno y Transformación Digital de las Américas, en San Borja.

Por la tarde, se reunió con la Conferencia Episcopal Peruana junto a seis miembros de su Gabinete: el premier Aníbal Torres y los titulares de Turismo y Comercio Exterior, Interior, Relaciones Exteriores, Trabajo y Justicia.

Ninguna de las autoridades dio declaraciones a la prensa a su salida del recinto, ubicado en Jesús María.

Por la noche, el mandatario tenía previsto dos actividades en Palacio de Gobierno: reunión con alcaldes electos de la región Pasco y un encuentro con autoridades electas de la Asociación de Municipalidades del Valle de los Ríos Apurímac y Ene.

LECTURA. En diálogo con Correo, el expresidente de Comex, Juan Fernando Correa, lamentó que el jefe de Estado no asistiera a la CADE este año al considerar que “ha desperdiciado una oportunidad de expresarse abiertamente ante la comunidad empresarial”.

Señaló que Castillo Terrones pudo haber expuesto sus ideas y “escuchar directamente” las ideas que preocupan al empresariado en un contexto en el que la inversión privada es fundamental.

Recalcó que para que esta última se concrete es importante tener las reglas claras y que haya predictibilidad.

“Entonces, estamos hablando que el país necesita unidad, necesita salir adelante tendiendo puentes. Hemos tendido un puente al señor presidente y ha decidido no venir. Es una pena que no lo haya hecho”, dijo.

Por su parte, Óscar Caipo, presidente de la Confiep, cuestionó que desde el Gobierno se justifique la ausencia del mandatario al señalar que “ahora tiene otras prioridades”. Indicó que la postura adoptada no suma a un ambiente polarizado y que requiere de la unión de todos los peruanos.

“Si la prioridad no es trabajar todos unidos para sacar al país adelante, ¿entonces cuál es? Esta es una reunión que se da todos los años, que ha recibido una invitación con la debida anticipación, entonces, si no está aquí (Pedro Castillo) es porque no ha querido venir”, indicó.

María Isabel León, expresidenta de la Confiep, también lamentó la actitud mostrada por el jefe de Estado.

Sostuvo que “lo razonable” era que Castillo discuta son los gremios asistentes sus puntos de vista, sus planes a futuro y buscar establecer puentes.

“Por un lado, en foros internacionales habla de la seguridad jurídica y promover inversiones, pero por otro lado no participa de los espacios donde claramente se le ha invitado”, precisó.

En tanto, durante su discurso por el cierre de la actividad, Gonzalo Galdós, presidente del IPAE, manifestó que “está claro que no se puede gestar inversión fresca y nueva si no existen las condiciones mínimas de estabilidad y reglas del juego claras”.

Es preciso señalar que la última edición presencial de la CADE Ejecutivos ocurrió en el 2019 y contó con la participación del entonces presidente Martín Vizcarra.