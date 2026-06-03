Más de 80 pacientes renales de la provincia de Camaná realizaron su primera reunión y conformaron la Asociación de Pacientes Renales de la Zona Sur del departamento de Arequipa, con el objetivo de impulsar acciones que permitan mejorar la atención médica y humanitaria de las personas que requieren tratamientos de diálisis de manera permanente.

Los pacientes, entre niños, jóvenes y adultos, señalaron que actualmente deben trasladarse entre dos y tres veces por semana hacia los hospitales de Mollendo, EsSalud y establecimientos del Ministerio de Salud en Arequipa para recibir sus tratamientos.

Indicaron que estos viajes representan un riesgo para su salud debido a su condición médica, ya que deben recorrer entre tres y cuatro horas de ida y un tiempo similar de retorno en cada desplazamiento.

Ante esta situación, la asociación presentó un memorial dirigido a la consejera regional Norma Ortega Valdivia, al alcalde provincial Jaime Mamani, al médico Yonathan Machado Rivera, al gobernador regional y a los directores de EsSalud y de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa. En el documento solicitan gestionar el envío e instalación de máquinas de diálisis en los hospitales de Camaná para atender a la creciente población de pacientes renales de la provincia.

Los representantes señalaron que la implementación de estos equipos beneficiaría no solo a los pacientes de Camaná, sino también a personas provenientes de las provincias de Caravelí, La Unión, Condesuyos, Castilla y Alto Majes.

Según indicaron, la población que requiere este tipo de tratamiento en la zona sur supera las 200 personas, por lo que contar con un servicio local mejoraría significativamente su calidad de vida y acceso a una atención oportuna.

El presidente de la asociación, Leopoldo Ramírez, sostuvo que la instalación de máquinas de diálisis en Camaná contribuiría además a descongestionar los servicios especializados de hospitales y clínicas de Arequipa y Mollendo.

Durante la reunión también se eligió a la primera directiva de la organización, integrada por Leopoldo Ramírez como presidente, Hester Chávez como secretario, Lucero Vilca como tesorera, y Luis Serrano y Augusto Valdivia Cornejo como vocales, este último encargado del área de prensa.