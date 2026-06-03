El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, rechazó los cuestionamientos planteados por legisladores demócratas sobre la salud mental del presidente Donald Trump y calificó esas preocupaciones como “absurdas y ridículas”.

Las declaraciones fueron realizadas durante una audiencia ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, donde se le mostraron videos en los que Trump aparentemente aparece con los ojos cerrados mientras Rubio intervenía en reuniones oficiales.

“No tiene deterioro cognitivo”, afirma Rubio

Consultado sobre las imágenes, Rubio descartó cualquier problema relacionado con la capacidad mental del mandatario estadounidense.

“Ni siquiera sé cómo responder a eso, más allá de decirles que es absurdo y ridículo”, manifestó.

Asimismo, sostuvo que las críticas responden a discrepancias políticas y no a evidencias sobre el estado de salud del presidente.

“Puede que no les gusten sus políticas, puede que no les gusten las decisiones que ha tomado. Pero les aseguro que este no es un presidente que se duerma ni que tenga deterioro cognitivo de ninguna manera, forma o tipo”, afirmó.

Rubio destaca actividad diaria de Trump

El jefe de la diplomacia estadounidense aseguró que Trump mantiene una agenda exigente y una intensa carga de trabajo.

“Hablo con él a todas horas del día y de la noche. Trabaja en horarios inhumanos”, declaró Rubio.

Además, afirmó que el mandatario se mantiene más activo que muchas personas de menor edad.

Trump cumplirá 80 años el próximo 14 de junio y actualmente es el presidente de mayor edad en asumir el cargo en la historia de Estados Unidos.

Encuesta refleja preocupación ciudadana

Las declaraciones se producen en medio del debate sobre la edad y el estado físico del mandatario.

Una encuesta elaborada por The Washington Post, ABC News e Ipsos reveló que el 59% de los consultados considera que Trump no tiene la capacidad mental necesaria para dirigir el país, mientras que el 55% opina que carece de la condición física adecuada para ejercer la presidencia.

No obstante, el equipo médico del mandatario informó recientemente que se encuentra en “excelente estado de salud” tras su último chequeo médico, aunque le recomendó reducir peso.

Edad de los líderes vuelve al centro del debate

El tema de la edad de los presidentes ha cobrado relevancia en la política estadounidense durante los últimos años.

Durante el mandato de Joe Biden, las dudas sobre su estado físico y cognitivo fueron recurrentes en el debate público, especialmente tras algunas caídas y episodios en los que tuvo dificultades para expresarse durante eventos oficiales.

Ahora, el foco vuelve a centrarse en Trump, quien afronta cuestionamientos similares mientras continúa ejerciendo la presidencia.