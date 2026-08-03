La muerte de Gregoria Mamani, de 66 años, tras ser atacada por dos perros rottweiler, causó la indignación de los vecinos de la asociación Umapalca, en el distrito de Sabandía. Los pobladores protestaron esta mañana para exigir mayor seguridad, fiscalización de la zona y el cierre de una chanchería que, según denuncian, genera la presencia de perros que representan un peligro para quienes transitan por el lugar.

La adulta mayor salió de su vivienda la mañana del domingo con dirección al paradero de la empresa de transporte Los Canarios, desde donde tenía previsto trasladarse al mercado. Sin embargo, en el trayecto fue atacada por los perros, cuyas mordeduras le provocaron la muerte.

Tras la tragedia, los pobladores afirmaron que viven con temor debido a que en el sector es frecuente la presencia de perros, algunos de los cuales, aseguran, pertenecerían a la granja porcina instalada en la zona.

Explicaron que la chanchería arrojaría desechos que atraen a diversos animales, situación que, según indicaron, agrava el problema y pone en riesgo a quienes diariamente utilizan la única vía de acceso por donde también circula el transporte público.

“Lo que le pasó a mi vecina, pudo haberme pasado a mí”, expresó una señora a Contacto Sur. Narró que, al igual que Gregoria Mamani, todos los días camina por ese mismo lugar para dirigirse a su centro de labores o realizar compras.

Los manifestantes también cuestionaron que el propietario de la chanchería no resida en la asociación Umapalca y solo acuda para alimentar a los animales. Además de denunciar la presencia constante de perros, señalaron que la granja genera malos olores y ruidos molestos de los cerdos que afectan la calidad de vida de los vecinos.

Ante esta situación, solicitaron la intervención de la Municipalidad Distrital de Sabandía y de las autoridades competentes para fiscalizar el establecimiento, retirar a los perros que deambulan por el sector y evaluar el cierre de la chanchería, con el fin de evitar que una tragedia similar vuelva a ocurrir. Mientras tanto, esperan que las investigaciones determinen las responsabilidades por la muerte de la adulta mayor.