Los vecinos del asentamiento humano Miguel Grau alertaron a la comisaría del distrito de Pueblo Nuevo (Chincha) sobre la presencia de una persona malherida en la vía pública.

Se trataba de E. Pachas de 36 años, quien contó a la policía (la historia) de haber sido golpeado y atacado con un pico de botella, siendo los responsables dos de sus compañeros de trabajo. La víctima dijo que con estos había estado consumiendo bebidas alcohólicas.

Ataque criminal

Los pobladores al notar la presencia del hombre sentado en la vereda y con visibles lesiones en el cuerpo trataron de ayudarlo. Pese a su estado este seguía en silencio y al llegar los efectivos recién comentó que las personas con las que trabaja, le habían propinado la brutal golpiza con golpes de puños y patadas, además uno de los agresores rompió una botella de cerveza para usar el pico de vidrio y causarle las heridas.

Pachas fue conducido al área de emergencia del hospital San José de Chincha para curar sus lesiones. Él, al ser consultado por que fue agredido por sus compañeros con quienes libaba licor presentó conducta evasiva y solo dijo desconocer la forma y circunstancias en que sucedieron los hechos.

Cabe indicar que en el sistema policial se encontró en su contra denuncias por acoso sexual y por agredir a una persona con arma de fuego.

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