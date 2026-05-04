En los últimos meses, decisiones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa e Indecopi pusieron bajo la lupa a varios colegios privados de Arequipa, al sancionarlos por distintos casos que involucran la vulneración de derechos de estudiantes. Estos pronunciamientos establecen criterios más claros sobre la responsabilidad de las instituciones educativas en el cuidado de niños, niñas y adolescentes.

Uno de los casos más graves es el del colegio Max Uhle. Indecopi le impuso una multa superior a los S/130,000 en el año 2023, tras comprobar que una estudiante sufrió quemaduras al manipular sustancias químicas sin supervisión. Además, se acreditaron situaciones de maltrato y humillación hacia alumnos y padres de familia. Por estos hechos, el Juzgado de Familia también sancionó al director y a otros trabajadores del plantel.

Otro caso involucra al colegio Nuestra Señora del Pilar, que fue multado por Indecopi con S/40,000 en el 2025 por no actuar ante un episodio de agresión verbal y psicológica contra una alumna dentro de sus instalaciones. Según la investigación, el personal no intervino ni brindó atención a la menor afectada.

En tanto, el Poder Judicial emitió un fallo importante en el caso del colegio Lord Byron. La Cuarta Sala Penal de Apelaciones de Arequipa determinó que los colegios son responsables cuando sus docentes cometen abusos contra estudiantes, especialmente si estos ocurren dentro de la institución y no son detenidos a tiempo por el personal.

Este mismo colegio también fue sancionado por Indecopi con S/55,000, luego de comprobarse que aplicó castigos de susension a un alumno por no asistir al colegio, pese a encontrarse de vacaiones, sin respetar su propio reglamento y no activar los protocolos ante un caso de violencia y bullying. El escolar también fue retirado de la institución sin el debido proceso.