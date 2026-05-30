El partido político de Juntos por el Perú (JP) anunció la incorporación de Jean Paul Benavente, exgobernador de Cusco, a su equipo técnico con miras a la segunda vuelta electoral.

Pedro Francke, coordinador del equipo, lo presentó ante la prensa extranjera como especialista independiente con trayectoria en gestión regional.

Benavente fue gobernador del Cusco entre 2019 y 2022, por Acción Popular, y presidió la Asociación de Gobiernos Regionales.

Sin embargo, la exautoridad registra un antecedente que contrasta con el perfil que JP busca proyectar.

Incidente

El 8 de marzo de 2024, Benavente agredió físicamente a Eduardo Arbulú, exempleado del Gobierno Regional del Cusco (GORE Cusco), en una calle de la ciudad imperial.

Vecinos registraron el ataque en video. En el material se aprecia a Benavente dejando unos documentos en una camioneta antes de arremeter contra Arbulú, quien apenas alcanzó a cubrirse el rostro.

El exgobernador intentó empujar la cabeza del hombre contra un vehículo estacionado y le propinó varios puñetazos.La Policía Nacional condujo a Benavente a la comisaría de Wanchaq, y a su salida intentó justificarse ante la prensa.

“Deben entender de que mientras yo caminaba, este señor (Arbulú) desde su carro me insulta, se para a media vía, sigue provocando, a pesar que se le intenta calmar, sigue agrediendo: improperios, insultando”, aseveró.

Benavente alegó que Arbulú insulto a su fallecida madre y que esto lo “enervó”, provocando una “trifulca”.

El exfuncionario, incluso, insinuó motivaciones laborales por parte de Arbulú, al sostener que “si no estuvo de acuerdo con algunas cosas (en su gestión), pues las pudo haber denunciado en su momento y no estar insultándome”.

Al cierre de la edición, JP no se había pronunciado sobre la agresión registrada hace dos años.