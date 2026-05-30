Un voraz incendio registrado en la primera cuadra de la calle Alfonso Ugarte, en el distrito de Huamachuco, en la provincia liberteña de Sánchez Carrión, afectó una vivienda multifamiliar y dejó tres familias damnificadas. El siniestro, de acuerdo con las víctimas, se habría iniciado por una vela encendida. El hecho movilizó al personal de Seguridad Ciudadana, vecinos y a la Policía Nacional, quienes unieron esfuerzos para sofocar el fuego.

AYUDA

Eulalia Lino Reyes manifestó en HCO TV Huamachuco que todas sus pertenencias terminaron en cenizas, así como cosas de sus hijas que se dedican a diversos negocios en la localidad.

“Mi hijo dejó una vela encendida al lado de su cama. Seguro se prendió y el fuego se extendió por todos los cuartos. Cuando nos avisaron (del incendio), ya no hubo tiempo para sacar (cosas)”, indicó Lino Reyes. Asimismo, entre lágrimas, dijo que lo perdió todo. “Se quemaron mis cosas y las de mis hijas que tenían de sus decoraciones”, señaló.

Asimismo, otra de las afectadas, identificada como Nancy García, perdió su mercadería que almacenaba en el inmueble que estaría valorizado en 70 mil soles.

Ante esta situación, las familias afectadas pidieron ayuda a la población y autoridades locales. La falta de agua complicó las labores para tratar de controlar la emergencia.

Mientras tanto, César Montes Asmat, gerente de Servicios Municipales de la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión (MPSC), destacó que tomarán medidas preventivas y orientarán a los vecinos ante este tipo de situaciones.

“A veces nos gusta tener cosas inservibles en nuestros techos y corrales. Vamos a tomar medidas correctivas en esta zona y orientarlos a los vecinos”, apuntó.

ALERTA

Por otro lado, ayer, alrededor de las 7:30 a. m., se registró otro incendio en el primer piso de una vivienda de cuatro niveles ubicada en la calle José Artigas, en el distrito trujillano de La Esperanza. El nivel afectado funcionaba como cochera, almacén de mueble y de colchones, lo que alertó a los moradores.

Los vecinos solicitaron el apoyo del serenazgo del distrito y de la Compañía de Bomberos Salvadora Trujillo N° 26. Según los testigos, el fuego comenzó en un furgón debido a un presunto cortocircuito. La unidad, que transportaba colchones, quedó gravemente afectada, al igual que una camioneta negra.

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