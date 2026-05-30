Cuarenta propuestas de JP en el debate no figuran en su plan.

Este domingo, los candidatos presidenciales Keiko Fujimori, de Fuerza Popular (FP), y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú (JP), expondrán y defenderán sus principales propuestas de gobierno durante un esperado cara a cara.

El domingo pasado fue el turno de sus equipos técnicos, los que expusieron decenas de propuestas. Sin embargo, un análisis de estos planteamientos concluyó que 40 de las 74 iniciativas difundidas por JP no aparecen en su plan de gobierno, el 54%.

De acuerdo con un informe elaborado por el Centro Wiñaq, solo ocho de las propuestas mencionadas por representantes del partido de izquierda pueden encontrarse de manera expresa en el mencionado documento. Incluso, otras 20 presentan coincidencias solo parciales.

En detalle

Para muestra, hay varios botones. En el bloque de Juventud y Deporte, uno de los planteamientos del sociólogo Ernesto Zunini fue “Mi Primera Chamba”, programa orientado a facilitar el acceso de los jóvenes al mercado laboral, pero que no aparece en su plan.

“Cien mil jóvenes recibirán 6,150 soles en una cuenta individual del Banco de la Nación, que podrán ser utilizados durante 5 años para capacitación acreditada, capital semilla para emprendimiento o para subvencionar seis meses de salario en su primer puesto de trabajo formal”, añadió Zunini.

En el mismo eje, propuso crear “Casa Futuro”, una red de espacios destinados a la atención y desarrollo de los jóvenes y que tampoco figura en el plan de gobierno de Juntos por el Perú.

“Organizaremos ‘Casa Futuro’, polideportivos en Lima y en las capitales del país donde, además, habrá bibliotecas y centros de recursos equipados con tecnología, donde se brindará asistencia de orientación vocacional, psicológica, educación sexual y reproductiva”, sostuvo.

En el bloque de Infraestructura, el economista Gustavo Guerra García planteó recuperar el ducto de Camisea al Cusco y relanzar el Gasoducto del Sur. Ambas propuestas no pudieron ser ubicadas de manera manifiesta en el plan de Juntos por el Perú.

“Tenemos que recuperar el ducto de Camisea al Cusco. No necesitamos el Gasoducto del Sur, porque no podemos seguir teniendo a la gente que está en la zona de producción de Camisea pagando un precio del gas mucho más elevado que el de Lima. Necesitamos una red de gasoductos para igualar los precios en todo el Perú”, remarcó durante su exposición.

Más adelante, en el segmento de bolsón de tiempo, Guerra García volvió sobre el tema y cuestionó la paralización de la obra. “No puede ser que no hagamos una obra que está 35% construida y que tenemos que relanzar (...) tenemos paralizado el Gasoducto del Sur”, enfatizó.

El informe, además, identificó seis propuestas que contradicen las metas consignadas por JP en su plan de gobierno. Una de ellas está relacionada con la ampliación de becas estatales para jóvenes de escasos recursos.

El documento partidario plantea incrementar los beneficiarios de Beca 18 a 120 mil y los de la Segunda Oportunidad a 50 mil, para un total de 170 mil jóvenes.

Sin embargo, en el debate Zunini dijo: “Ampliaremos las becas del Estado a 30 mil, enfocándonos en los jóvenes en situación de pobreza de zonas urbano-marginales y comunidades originarias”.

Otra de las discrepancias se detectó en el capítulo económico. Pedro Francke, exministro de ese sector del golpista Pedro Castillo, aseguró que un eventual gobierno de Juntos por el Perú promoverá la inversión privada, respetará los contratos vigentes y mantendrá la estabilidad macroeconómica.

“Hace falta promover la inversión privada y para eso estamos comprometidos. No habrá estatizaciones, como nos quieren mentir acá”, afirmó.

No obstante, esta posición contrasta con el plan de gobierno de la agrupación, que plantea una economía alternativa al modelo neoliberal, la eliminación de los contratos-ley y una mayor participación del Estado en sectores estratégicos.

Opinión

Para Fernando Tincopa, politólogo del Centro Wiñaq, las diferencias detectadas entre las propuestas expuestas en el debate técnico y el plan de gobierno dejan una interrogante sobre cuál sería realmente la hoja de ruta de Juntos por el Perú.

“¿A quién debemos creer? ¿Si al plan original y al candidato que hasta hace un mes estaba reforzando en eventos públicos todo lo que decía el plan o a los voceros técnicos invitados para la segunda vuelta?”, dijo a Correo.

Añadió que Sánchez no ha aclarado si mantiene las propuestas contenidas en el documento partidario o las posiciones más moderadas expuestas por su equipo técnico durante el debate.

“No es conveniente para Sánchez entrar en una precisión de ese nivel, sino más bien caer en la más grande de las ambigüedades y de las generalizaciones que le permitan sobrevivir y quedar bien con uno y otro lado”, indicó.

Agregó que un deslinde abierto con Antauro Humala podría generarle costos políticos, debido a la necesidad de construir una mayoría parlamentaria.

“Probablemente él vaya a ir por una ruta un tanto más ambigua y genérica, como el abanderar el antifujimorismo puro y duro, porque en esa canasta pueden caer ambos grupos: los de la izquierda un tanto más radical de Antauro como los de la centroizquierda”, concluyó.