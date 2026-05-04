El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borra, aseguró que la aplicación del Plan Nacional de Deshacinamiento no contempla la liberación de internos que representen un riesgo para la ciudadanía.

Durante una visita al penal de Huaral, el titular del sector explicó que cada caso es evaluado de manera exhaustiva antes de cualquier decisión.

“Los peligrosos tienen que estar en los penales”, enfatizó el ministro para Andina.

Hacinamiento supera capacidad del penal

En su recorrido, Jiménez constató que el establecimiento alberga aproximadamente 3,500 internos, pese a contar con una capacidad cercana a 1,000 plazas.

El ministro advirtió que esta situación dificulta el control y la seguridad dentro de los centros penitenciarios.

“Existe un hacinamiento que complica el trabajo de prevención del delito y el orden dentro de los penales”, indicó.

Evaluación rigurosa para beneficios penitenciarios

El titular de Justicia explicó que el proceso incluye:

Revisión de expedientes

Evaluaciones psicológicas y legales

Análisis de la conducta del interno

La decisión final, precisó, corresponde al Poder Judicial, lo que garantiza un filtro adicional en los casos.

Programas de resocialización en el penal

Durante la visita, también supervisó talleres productivos y programas de reinserción social impulsados por el Instituto Nacional Penitenciario.

Estas iniciativas permiten a los internos realizar actividades laborales y reducir parte de su condena.

Entre ellas destacó el programa cultural “Orquestando”, orientado a la formación musical.