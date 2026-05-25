En el marco del debate técnico organizado por el JNE entre los equipos de Juntos por el Perú y Fuerza Popular rumbo a la segunda vuelta electoral, Sinesio López, representante técnico de la agrupación liderada por Roberto Sánchez, advirtió esta noche que el Perú ya no vive una democracia plena y que el Congreso ha concentrado un poder que excede sus atribuciones constitucionales. Durante el bloque de Reforma de Estado, el especialista propuso fortalecer el Estado mediante una mayor recaudación tributaria y el reequilibrio del régimen político.

López sostuvo que desde 2016 el Perú dejó de funcionar como una república presidencialista para operar en la práctica como un régimen parlamentarista, en contradicción con lo que establece la Constitución. Respaldó esta afirmación recordando la sucesión de mandatarios de la última década.

“Desde 2016 para acá vivimos un régimen parlamentarista y no un régimen presidencialista como lo señala la Constitución. En estos diez años hemos tenido ocho presidentes: seis elegidos por el parlamento y dos por el pueblo”, afirmó.

En otro momento, sostuvo que el Legislativo ha acumulado un control que abarca instituciones que deberían ser autónomas, llevando al país hacia lo que él denominó una dictadura parlamentaria.

“El Congreso ha concentrado todos los poderes del Estado: el ejecutivo, el legislativo, la fiscalía. Solamente falta el Poder Judicial para hacer una dictadura parlamentaria”, expresó.

López también cuestionó la independencia de organismos de control y justicia, señalando que han perdido su autonomía frente al Legislativo.

“La Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional son sus apéndices. Incluso la Defensoría del Pueblo es un apéndice del Congreso”, indicó.

El postulante advirtió que esta concentración de poder responde a una estrategia deliberada de exclusión política hacia las clases medias y populares. Finalmente, López identificó la baja presión tributaria como el principal obstáculo para que el Estado pueda cumplir sus funciones.

“La presión tributaria es 14% y la media latinoamericana es básicamente 22%”, apuntó.