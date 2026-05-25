Vladimiro Huaroc Portocarrero, del equipo técnico de Fuerza Popular, tomó la palabra en el debate técnico organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y marcó el tono de la participación de su agrupación desde el primer minuto.

Huaroc fue enfático al mencionar que el problema del país no es ideológico, sino de gestión.

“Esta elección no se trata de izquierdas o derechas, se trata de decidir si queremos seguir viendo en el caos; debemos empezar a construir el orden para que nuestro país avance”, expresó.

Por ello, Huaroc propuso una reforma de Estado, la cual debe funcionar, resolver problemas concretos de los miles de peruanos. Esto en referencia al incremento de casos delictivos como la corrupción.

Por otro lado, sustentó su posición en el recorrido que ha realizado por comunidades campesinas del país, donde afirmó que miles de personas trabajan día a día, pero el Estado es ausente.

“Lo que he aprendido no es la falta de esfuerzo de su gente, sino que el Estado no funciona para su gente (...) Se frenan las inversiones, aumenta el crimen”, indicó.