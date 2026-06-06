Con la segunda elección presidencial a menos de 24 horas, la ODPE Mollendo completó este sábado el despliegue del material electoral en toda la provincia de Islay, cubriendo los seis distritos de la jurisdicción en una operación que comenzó en las primeras horas de la madrugada.

Las primeras unidades partieron hacia Cocachacra y Punta de Bombón, considerados los más alejados. Posteriormente, el despliegue continuó hacia los distritos de Deán Valdivia y Mejía, para finalizar con la entrega en Islay-Matarani y Mollendo.

Cada traslado se realizó bajo estrictas medidas de seguridad, con el acompañamiento del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y efectivos de la Policía Nacional.

Una vez recibido en cada local, el material quedó bajo custodia permanente de las Fuerzas Armadas y la PNP hasta el inicio de la jornada electoral de este domingo 7 de junio.