La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de Cerro Colorado realizó esta mañana la distribución del material electoral para los 137 locales de votación de su jurisdicción.

El jefe de la ODPE Cerro Colorado, Armando Echevarría Cárdenas, precisó que el primer vehículo partió a las 5:10 horas rumbo a Santa Rita de Siguas, seguido de Santa Isabel de Siguas y San Juan de Siguas, siendo estas las localidades más alejadas de este distrito electoral.

El último de los 35 vehículos dispuestos para este traslado partió rumbo a locales de votación de Cerro Colorado, terminando esta distribución a las 10:50 horas, con 40 minutos de anticipación a lo planificado, según indicó el servidor público, quien recordó que la distribución durante la primera vuelta se hizo hasta las 16:00 horas, debido a la gran cantidad de material electoral a trasladar.

Entre los distritos que conforman la ODPE Cerro Colorado suman mil 325 mesas de votación y más de 389 mil electores que podrán acudir desde las 7:00 horas de este 7 de junio, recordando que las puertas se abrirán desde las 6:00 horas para los miembros de mesa.

Echevarria Cárdenas detalló que no se presentaron incidencias durante la toma de posesión de los locales de votación; en cuanto a la distribución, señaló que antes de partir, uno de los buses presentó una falla mecánica, siendo reemplazado por otra unidad vehicular en el instante.