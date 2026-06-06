La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de Cerro Colorado realizó esta mañana la distribución del material electoral para los 137 locales de votación de su jurisdicción.
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El jefe de la ODPE Cerro Colorado, Armando Echevarría Cárdenas, precisó que el primer vehículo partió a las 5:10 horas rumbo a Santa Rita de Siguas, seguido de Santa Isabel de Siguas y San Juan de Siguas, siendo estas las localidades más alejadas de este distrito electoral.
El último de los 35 vehículos dispuestos para este traslado partió rumbo a locales de votación de Cerro Colorado, terminando esta distribución a las 10:50 horas, con 40 minutos de anticipación a lo planificado, según indicó el servidor público, quien recordó que la distribución durante la primera vuelta se hizo hasta las 16:00 horas, debido a la gran cantidad de material electoral a trasladar.
Entre los distritos que conforman la ODPE Cerro Colorado suman mil 325 mesas de votación y más de 389 mil electores que podrán acudir desde las 7:00 horas de este 7 de junio, recordando que las puertas se abrirán desde las 6:00 horas para los miembros de mesa.
Echevarria Cárdenas detalló que no se presentaron incidencias durante la toma de posesión de los locales de votación; en cuanto a la distribución, señaló que antes de partir, uno de los buses presentó una falla mecánica, siendo reemplazado por otra unidad vehicular en el instante.