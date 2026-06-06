Sin contratiempos y bajo estricta supervisión institucional, la ODPE José Luis Bustamante y Rivero completó este sábado el despliegue del material electoral hacia los 66 locales de votación de su jurisdicción, cubriendo 10 distritos y 655 mesas de sufragio donde mañana domingo ejercerán su derecho al voto cerca de 190 mil electores.

El operativo se inició a las 5:15 horas con el envío del primer vehículo hacia Pocsi, el distrito más alejado de la jurisdicción, y se desarrolló a través de 17 rutas. El jefe de la ODPE, Libio Huaire, confirmó que la última ruta quedó cubierta alrededor de las 9:15 horas sin registrar ninguna incidencia.

“Se ha tenido la presencia policial, personal del JNE, personal de ONPE en cada traslado. Además, se tuvo visita de Fiscalía, Contraloría, Defensoría del Pueblo, todos ellos dando fe del despliegue”, explicó Huaire.

El material electoral trasladado incluye cédulas de votación, ánforas, actas electorales, cabinas de sufragio y demás implementos necesarios para garantizar el desarrollo de los comicios. Asimismo, Libio Huaire reiteró una vez más que los locales destinados al sufragio se aperturarán a las 6:00 a.m. y la votación empezará a las 7:00 a.m.

Cabe mencionar que la fiscal provincial coordinadora de enlace de las Fiscalías de Prevención del Delito de Arequipa, Gladys Cecilia Ampuero Riega, supervisó esta mañana el despliegue y traslado del material electoral desde las instalaciones de la ODPE José Luis Bustamante y Rivero.

Despliegue de material en la ODPE José Luis Bustamante y Rivero. (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)

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