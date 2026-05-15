Luego de una extensa espera de casi un mes, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informará este domingo 17 de junio los resultados de la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026.

DETALLES

En una conferencia de prensa, Roberto Burneo, presidente del JNE, recordó que estas semanas fueron muy exigentes para el sistema electoral.

“Es importante hablar con claridad y transparencia sobre los pasos que siguen. El proceso sigue en curso”, indicó.

En ese sentido, precisó que los Jurados Electorales Especiales (JEE) ya realizan la proclamación de los resultados presidenciales, proceso que terminará mañana 16 de mayo.

“Quiero reconocer públicamente el esfuerzo que vienen realizando los JEE desplegados a nivel nacional y que han trabajado en jornadas muy largas, revisando expedientes y recuento de votos con independencia”, afirmó.

En ese sentido, Burneo señaló que el organismo electoral trabaja sin pausa, pero con serenidad, rigurosidad y responsabilidad.

“Se procederá a proclamar las fórmulas que pasarán a la segunda vuelta el domingo 17 de mayo a horas de la mañana”, indicó.

Minutos antes, Yessica Clavijo, secretaria general del JNE, informó que los 60 JEE resolvieron 8 mil actas observadas en 2300 audiencias de recuentos de votos.

Los resultados de la primera vuelta se proclamarán este domingo. Foto: MARIO ZAPATA N. / @PHOTO.GEC

AUDITORÍA

En otro momento, Burneo se refirió a la auditoría informática integral que realizarán de la primera vuelta.

Precisamente, este domingo se anunciará el comité de expertos que acompañará esa evaluación.

“Revisar y mejorar los procesos es parte importante y el deber de todas las instituciones democráticas para fortalecer y generar cada vez más confianza y credibilidad de la ciudadanía en los organismos del Estado”, sostuvo.

Finalmente, dijo que “el JNE reafirma su compromiso inquebrantable de que la voluntad popular expresada en las urnas se respete plenamente y que la democracia salga fortalecida”.