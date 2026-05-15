El Gobierno realizó cambios en la dirección del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) este viernes 15 de mayo al nombrar a un nuevo titular para encabezar el Consejo Nacional Penitenciario. La decisión fue oficializada horas después de que el Poder Ejecutivo aceptara la renuncia presentada por Jorge Henry Cotos Ochoa, quien se desempeñaba en ese cargo.

Raúl Inga Garay fue designado como nuevo presidente del Consejo Nacional Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Su nombramiento quedó formalizado mediante la Resolución Suprema N.° 099-2026-JUS, publicada en la edición de este viernes del diario oficial El Peruano.

El documento oficial lleva las firmas del presidente José María Balcázar y del ministro de Justicia y Derechos Humanos Luis Enrique Jiménez. Con ello, Inga Garay asume la conducción del organismo encargado de administrar el sistema penitenciario en el país.

¿Qué pasó con el anterior titular?

El cambio de mando se produjo luego de la salida de Jorge Henry Cotos Ochoa, quien presentó su renuncia al puesto el mes pasado. En el documento remitido al Ejecutivo, el exfuncionario señaló que su decisión respondía a “temas estrictamente personales y de salud familiar”.

La renuncia también fue oficializada este viernes mediante la Resolución Suprema N.° 098-2026-JUS. En ese documento, el Gobierno agradeció a Cotos Ochoa por los servicios prestados durante su gestión.

El INPE está dirigido por el Consejo Nacional Penitenciario. Este órgano está integrado por tres especialistas en materia criminológica y penitenciaria.

Los miembros del consejo son elegidos mediante resoluciones supremas emitidas por el Poder Ejecutivo. Su función principal es supervisar y administrar el sistema penitenciario a nivel nacional.