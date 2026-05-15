El cuerpo de un adolescente fue encontrado en un descampado de la parte alta de Huaycán, en el distrito de Ate, luego de haber sido reportado como desaparecido por su familia. El hallazgo motivó la intervención de la Policía Nacional y del Ministerio Público para las diligencias iniciales.

El cuerpo del menor fue encontrado en una zona aislada conocida por los vecinos como La Chanchería. Se trata de un sector rodeado de cerros y con acceso limitado, lo que dificultó el trabajo de las autoridades.

Autoridades llegaron para iniciar las diligencias

Los mismos residentes del sector, alertaron a la Policía tras encontrar el cuerpo en horas de la mañana. Tras ello, los agentes procedieron a asegurar el perímetro para el inicio de las investigaciones.

Minutos más tarde, los familiares del adolescente llegaron al punto tras ser notificados del hallazgo. Los parientes confirmaron que el joven había sido denunciado como desaparecido días antes.

Personal de criminalística y representantes del Ministerio Público realizaron las diligencias en la escena. Durante el trabajo se recogieron evidencias para el análisis del caso.

Las primeras evaluaciones del cuerpo indicaron la presencia de lesiones por proyectiles de arma de fuego. Esta información forma parte de las hipótesis que manejan los investigadores sobre lo ocurrido.

La identidad de los posibles responsables aún no ha sido establecida. La Policía continúa con las investigaciones para determinar las circunstancias del hecho.

Los habitantes de Huaycán señalaron que el acceso a la parte alta del sector es limitado. Además, mencionaron que el área presenta condiciones que dificultan la vigilancia constante.

Los vecinos pidieron mayor presencia de las autoridades para prevenir hechos similares. El caso ha quedado bajo investigación mientras avanzan las diligencias correspondientes.