Una humilde vivienda de madera quedó reducida a cenizas tras un incendio registrado la tarde del jueves 14 de mayo en el anexo de Huaroto, distrito de Acarí, en la provincia de Caravelí. La emergencia dejó a una familia prácticamente sin pertenencias, en medio de una zona agrícola donde el fuego avanzó rápidamente y consumió por completo la precaria estructura.

Incendio deja en cenizas a viviendas en Acarí y Cocachacra, Arequipa

Tras el siniestro, en el lugar solo quedaron restos calcinados de una carretilla, una motocicleta y fierros retorcidos entre las cenizas, evidenciando la magnitud de las pérdidas materiales. De acuerdo con el reporte de la oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de Acarí, fueron los propios vecinos quienes se organizaron para controlar las llamas y evitar que el incendio se extendiera hacia otros sectores.

Horas después, otro incendio volvió a generar alarma, esta vez en el asentamiento humano Villa Hermosa, en el distrito de Cocachacra, provincia de Islay. El fuego se inició alrededor de las 7:30 de la mañana de hoy y movilizó a bomberos y personal de emergencia de la zona.

La emergencia logró ser controlada cerca de las 9:30 horas gracias al trabajo de las compañías de bomberos N.° 209 de Cocachacra y N.° 12 de Islay, con apoyo del serenazgo de la comuna distrital.