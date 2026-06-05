Por segundo día consecutivo, los trabajadores de la obra del Corredor Vial Trujillo-Huanchaco paralizaron sus labores para exigir que el Consorcio Vías Huanchaco les pague sus sueldos.

Esa vez los obreros llegaron hasta la sede del Gobierno Regional (GORE) La Libertad, en la Plaza de Armas de Trujillo, para intentar hablar con la gobernadora Joana Cabrera, pero no fueron atendidos.

Uno de los trabajadores, identificado como Frank Mendoza, dijo que un representante del GORE La Libertad les recomendó acudir a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).

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