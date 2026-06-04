Dos funcionarios del Gobierno Regional (GORE) de La Libertad dejaron sus cargos para postular de la mano del partido Alianza para el Progreso (APP) en las próximas elecciones municipales del 4 de octubre.

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Se van

El primero en dejar su puesto fue Wilfredo Agustín Díaz, quien el 2 de junio presentó su carta de renuncia a la gobernadora Joana Cabrera Pimentel. Él ocupaba la subgerencia de Defensa Civil del GORE.

“Hoy me toca cerrar una etapa muy importante de mi vida profesional. Después de tres años y medio de trabajo constante en la Subgerencia de Defensa Civil del GORE, doy un paso al costado con mucha nostalgia, pero también con la enorme satisfacción de haber contribuido, desde mi espacio, al fortalecimiento de la Gestión del Riesgo de Desastres en nuestra región”, posteó en su cuenta de Facebook.

Agustín Díaz dejó la Región para meterse de lleno a su campaña con miras a ser teniente alcalde de la Municipalidad Distrital de Laredo.

A esa misma comuna también postulará, pero para burgomaestre, el gerente regional de Agricultura, Miguel Chávez Castro, quien, según fuentes de este Diario, ayer presentó su renuncia a la Región y se despidió de los trabajadores que tenía bajo su mando.

En campaña

Los ahora exgerentes regionales estuvieron en la polémica porque el Jurado Electoral Especial de Trujillo evidenció que, cuando ocupaban sus cargos, vulneraron el principio de neutralidad al apoyar la campaña del candidato presidencial César Acuña. Incluso, el ente electoral derivó sus casos a la Contraloría y al Ministerio Público para que “procedan conforme a sus atribuciones legales”.

Además, Miguel Chávez fue observado por la Subgerencia de Recursos Humanos de la Región porque se fue de licencia del 26 de marzo al 9 de abril para apoyar la campaña de APP, pese a que mantenía contrato “bajo el régimen del Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público - FAG” y ese beneficio no le correspondía.