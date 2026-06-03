Desde el 26 de septiembre al 8 de octubre se realizará la Feria Internacional del Libro – Trujillo 2026. Para ello el concejo de la municipalidad provincial (MPT) aprobó por unanimidad la firma de un convenio específico de cooperación con Editorial Speedwagon S.R.L., autorizando al alcalde Mario Reyna Rodríguez a suscribirlo.

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“Será una feria que no tendrá nada que enviar a eventos internacionales de este tipo”, dijo el alcalde Mario Reyna después que el pleno aprobó por unanimidad la propuesta. Se anunció la participación de Jaime Bayly Letts, que ya está confirmado, y se espera recibir al menos 300 mil asistentes.

La feria debe posicionarse como eje cultural, intelectual y literario del norte, acercando al sector editorial, lector y al escritor y las expresiones culturales del país y el extranjero a los asistentes.Como institución municipal no se tuvo una feria de alta calidad y había que explorar alternativas ya que no había la capacidad, los contactos y la llegada a editoriales, y eso era demasiado complicado. Ahí es donde aparece Speedwagon, que tiene experiencia en esto, y nace la idea de hacer la alianza, refirió Mario Reyna.

“La MPT no interviene absolutamente en el tema económico, todo corre a cuenta y riesgo de la editorial. Con esto lograríamos poner a nuestra ciudad nuevamente en vitrina nacional e internacional tras varios años perdidos, añadió el burgomaestre.

La edición XI de la Feria Internacional del Libro: “Donde las historias florecen”, podría realizarse en la plaza de armas, que es la primera opción. La otra sería la explanada del complejo Mansiche. Esta tiene como objetivo principal incentivar en la comunidad el fomento a la lectura y el acceso al libro; la creación literaria, artística y científica a través de actividades en espacios convencionales y no convencionales.

Se ha proyectado contar con 68 stands -dos serán para la MP-, un auditorio y se contaría con escenarios descentralizados en las universidades para las conferencias con escritores internacionales.

Además de Bayly, se anuncia a los escritores extranjeros: Jorge Baradit, Francisco Ortega, Jesús Todemun, Paula Llabaca, Felipe Benavides y Hernán Migoya; también a los peruanos: Carlos Carlín, Bruno Ascenzo, Merlín Chambi, Omar Vallejos, Anthony Choy, Katia Adauri, Karina Pacheco, María José Caro, Tania Huerta y Dai Castillo.En la feria se rendirá homenaje a Alfredo Bryce Echenique y se espera desarrollar 130 actividades culturales presenciales, conversatorios, talleres, actividades infantiles (teatro de marionetas), ruedas de negocios para autores y editoriales.Speedwagon invitará a los expositores (libreros, editoriales, distribuidores y escritores).