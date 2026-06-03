El alcalde de la Municipalidad Distrital de El Porvenir, Juan Carranza Ventura, entregó oficialmente la obra de mejoramiento vial de la calle Manuel Ubalde, en el sector Mampuesto, Barrio 01.

VER MÁS: Transporte parará en Trujillo y clases serán virtuales

La obra que beneficia a miles de vecinos tuvo una inversión de S/ 1′082,286.30. El objetivo fue optimizar la transitabilidad vehicular y peatonal en la zona.

Se realizaron trabajos de parchado, sellado y colocación de carpeta asfáltica en caliente, además de la construcción de sardineles y señalización vial en la calle Manuel Ubalde, en el tramo comprendido entre la calle Cahuide y el pasaje Francisco Navarro.

Durante la ceremonia de inauguración, el burgomaestre destacó que este proyecto tiene como objetivo restablecer una adecuada movilidad urbana, facilitando la conexión con las principales vías del distrito y mejorando la calidad de vida de los habitantes del sector.

La ejecución de la obra tuvo un plazo de 90 días calendario, contados desde la entrega del terreno.

Carranza Ventura exhortó a los dirigentes y vecinos a mantenerse unidos y valorar el esfuerzo conjunto realizado para concretar esta importante obra. Asimismo, resaltó que el asfaltado en caliente garantiza una mayor durabilidad de la vía, por lo que pidió a la población asumir el compromiso de cuidar y preservar esta infraestructura en beneficio de todos.