La Gerencia Regional de Salud (Geresa) de La Libertad, por intermedio de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud, anunció la preselección del personal que formará parte del curso “Formación de Brigadas de Salud de Primera Respuesta en Emergencias y Desastres 2026”.
El objetivo es blindar a la región ante cualquier fenómeno natural o crisis sanitaria. Solo los más aptos —entre médicos, enfermeros, técnicos asistenciales y personal administrativo de diversas Redes Integradas de Salud de la región— asumirán el reto de proteger a la población liberteña en los momentos más críticos.
Los candidatos seleccionados se trasladarán del 20 al 24 de julio a las instalaciones del BIM N° 37 “Pucará” en Huanchaco, donde vivirán una experiencia extrema bajo la modalidad de internado 100% vivencial y práctico.
“Buscamos contar con equipos multidisciplinarios altamente capacitados, capaces de movilizarse y actuar en las primeras horas de una emergencia, las cuales son determinantes para salvaguardar la vida y la salud de las personas”, enfatizó Giuliana Villarreal Bardales, responsable de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud.
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