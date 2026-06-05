La situación en sus hogares es crítica, pues trabajaron durante semanas y no les han depositado sus sueldos. Ahora no tienen cómo mantener a sus familias.

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Se trata de obreros y vigilantes que han laborado y aún trabajan en la obra del Corredor Vial Trujillo-Huanchaco, quienes ayer cansados de esperar decidieron detener sus tareas para realizar un plantón en los exteriores de las oficinas del Consorcio Vías Huanchaco y exigir que les paguen.

“Yo he desempeñado la función de vigilante, turno noche, desde diciembre de 2025 hasta el 15 de mayo de 2026. Me ofrecieron 70 soles diarios, pero no me han pagado”, manifestó a RPP Trujillo un trabajador que evitó identificarse por temor a represalias.

LOS DESPIDIERON

Algunos de los trabajadores que protestaron ayer fueron liquidados por la empresa, pero no les pagaron lo que les corresponde por ley. Los otros compañeros que aún están contratados optaron por presentarse en la obra, pero sin iniciar una faena real de trabajo.

“Nos han dicho que la empresa no tiene fondos para pagarnos y que si deseamos podemos seguir trabajando y que esa ya es decisión nuestra, por eso hemos optado por permanecer acá hasta que nos paguen. Nos engañan, dicen que nos van a pagar y no lo hacen”, indicó otro obrero.

Rogger Ruiz Díaz, gerente general del GORE La Libertad, entidad responsable de esta obra, señaló que es evidente que la empresa que está a cargo de los trabajos no tiene recursos.

“Nosotros como Región no debemos ninguna valorización. Esto de no pagar a los obreros los va a perjudicar porque no van a cumplir con las partidas ni con el cronograma y vamos a tener que resolver el contrato”, advirtió.

Recordó que la Gerencia Regional de Trabajo y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) ya han intervenido.

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