El Colegio de Arquitectos del Perú (CAP) - Región La Libertad emitió un informe técnico especializado en el que advierte sobre la situación crítica del Centro Histórico de Trujillo (CHT), declarado Monumental mediante Resolución Suprema N° 2900-72.

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El gremio profesional denuncia que “la proliferación de construcciones informales y la pérdida silenciosa del patrimonio edificado representan un peligro inminente ante sismos o incendios”.

Frente a este escenario, el CAP La Libertad exige a la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) “la actualización inmediata de su obsoleto marco normativo”, aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 021-2001-MPT. “Su horizonte de trabajo venció en el año 2010”, se indica en el documento.

El informe constata también “un proceso acelerado de deterioro en casonas coloniales y republicanas protegidas por la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación”. Se evidencia el abandono deliberado de los propietarios para forzar el colapso de los predios, reduciendo los inmuebles a fachadas remanentes sin respaldo estructural interior”, se añade.