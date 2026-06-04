Tras el accidente de tránsito registrado la tarde del sábado 30 de mayo, en el distrito de San Pedro de Lloc (Pacasmayo), que dejó cuatro muertos y 13 heridos, el gerente de la empresa de transportes Diez Ases, Santos Corcuera, indicó que cubrieron los costos de sepelio de los fallecidos y que se hacen cargo de los gastos de las personas que sufrieron lesiones.

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“Nosotros, como empresa, no abandonamos a los heridos. Lo que no puedo curar es el dolor que les he causado, pero vamos a asumir toda la recuperación que corresponda”, aseguró.

Agregó que, de las personas heridas en este lamentable accidente, cuatro ya fueron dadas de alta. En tanto, las demás se encuentran internadas en la Clínica San Pablo. También precisó que el chofer del vehículo siniestrado permanece hospitalizado.

Respecto a las afirmaciones de la Gerencia Regional de Transportes de La Libertad, que indicaron que el chofer no estaba registrado en la nómina, Santos Corcuera precisó que él estaba inscrito, pero para el servicio Trujillo-Pacasmayo. “Él estaba inscrito en la otra ruta: Trujillo-Pacasmayo. Tiene su brevete, certificado y la revisión técnica del vehículo está al día”, remarcó.

El gerente de la empresa indicó que, de acuerdo a la versión preliminar del conductor del vehículo, un tráiler le habría cerrado el paso y por ello se habría despistado. “El chofer dice que le ha cerrado un tráiler y perdió el equilibro, se despistó y se volcó”, acotó.

También confirmó que, tras cubrir los gastos de sepelio de las cuatro víctimas mortales, la próxima semana iniciarán la conciliación con sus familiares para acordar una reparación civil. Respecto a los heridos, esperan su recuperación para iniciar el proceso de conciliación.