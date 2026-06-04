El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) La Libertad indicó que, según el Aviso Oceanográfico Especial N° 22 emitido por la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú, se prevé la ocurrencia de oleajes anómalos de ligera a fuerte intensidad en el litoral peruano hasta el 11 de junio.

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De acuerdo con el reporte oficial, “en el litoral norte, comprendido entre Tumbes y Salaverry, persistirá el oleaje ligero proveniente del suroeste, el cual se incrementará a moderado desde la tarde del domingo 7 de junio”.

“Posteriormente, alcanzará una intensidad fuerte durante la madrugada del lunes 8, disminuyendo a moderado la misma noche y retornando a condiciones ligeras durante la tarde del martes 9 de junio”, agregó.

El COER señaló también que en el litoral centro, desde el sur de Salaverry hasta San Juan de Marcona, “el oleaje ligero se intensificará a moderado desde la noche del sábado 6 de junio y alcanzará una intensidad fuerte durante la mañana del domingo 7”. Luego disminuirá a moderado en la tarde del lunes 8 y retornará a condiciones ligeras la mañana del martes 9 de junio.

Ante esta situación, el centro de operaciones recomienda a los pescadores, operadores portuarios y usuarios del litoral “suspender temporalmente las actividades marítimas y pesqueras”.