Pasada las 7 de la noche del miércoles, en el pueblo joven Túpac Amaru, en la ciudad de Chincha Alta, ocurrió un nuevo hecho criminal, que dejó una persona muerta y otra herida. El sicario descerrajo más de 10 disparos para luego escapar en una motocicleta junto a su compinche. El ataque fue presenciado por los clientes y trabajadores de un local de comida, quienes dieron aviso a la policía para el traslado de las víctimas.

Muerte violenta

Leo Medina Flores de 48 años había llegado al restaurante parrillero, que acababa de iniciar su atención. Para ese entonces el hampa ya tenía orquestado cometer el ataque. Mientras las personas iban y venían aparece el asesino a bordo del vehículo menor, conducido por su socio. En el negocio nadie advirtió esta presencia criminal y siguieron con sus labores hasta que el ruido de los disparos saca a todos corriendo del lugar.

Medina, conocido empresario ferretero de la zona, también buscó ponerse a salvo, pero las balas lo alcanzaron. El atacante jaló del gatillo de la pistola que portaba en más de 10 ocasiones, dejando una escena violenta, antes de escapar. Una de las personas a cargo del negocio de comida también recibió impacto de bala, y debido a la situación de emergencia se solicitó la presencia de la policía para evacuar a las víctimas.

El hombre de negocios en el mismo lugar del hecho recibió atención de una trabajadora, quien no lo dudó y presionó la herida que tenía en el rostro para evitar pérdida de sangre, y al evidenciarse que tenía signos vitales fue llevado al establecimiento de salud más cercano: el hospital San José. Leo Medina perdió la vida como consecuencia de las lesiones que sufrió en este ataque criminal. El estado de salud de la otra persona se mantiene en reserva.

Los efectivos del Departamento de Investigación Criminal acudieron a la zona para iniciar con las diligencias correspondientes, a fin de esclarecer si el empresario, realmente, era la víctima de esa noche o se convirtió en el daño colateral del feroz ataque. Cabe indicar que en el local se han identificado cámaras de seguridad que están en proceso de revisión para identificar a los autores materiales del hecho de sangre.

EL DATO: Según uno de los testigos, el sujeto desconocido comenzó a disparar a diestra y siniestra contra las personas que se encontraban en el local. El pistolero desde la misma unidad menor habría perpetrado el ataque criminal.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO