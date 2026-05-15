El congresista de Honor y Democracia, Jorge Montoya, expresó su rechazo ante la posibilidad de que el gobierno otorgue un eventual indulto o beneficio al expresidente Pedro Castillo.

Durante declaraciones a la prensa, el legislador calificó esa opción como inviable y aseguró que no debería concretarse.

“Es inaceptable, eso no se puede permitir de ninguna manera” , afirmó Montoya al ser consultado sobre una eventual liberación del exmandatario. Además, señaló que impulsaría una medida política contra el jefe de Estado si se concreta esa decisión.

“Ahí sí lo censuramos al presidente antes de que dé la libertad”, declaró el parlamentario, quien también cuestionó que se intenten promover modificaciones políticas durante el actual proceso electoral.