En la región Ica se desarrollaron tres actos electorales para la designación de los nuevos representantes del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Interregional Tambo-Santiago-Ica (CRHCI TSI), en el marco del proceso de renovación de sus integrantes para el periodo 2026-2028.

Administración del agua

Las elecciones se llevaron a cabo en el auditorio de la Autoridad Administrativa del Agua Chaparra-Chincha, con la participación del grupo de trabajo encargado del proceso, conforme a lo establecido en la Ley N.° 29338, Ley de Recursos Hídricos, y su reglamento. El proceso permitió elegir a representantes de los sectores de usuarios agrarios, no agrarios y de aguas subterráneas.

Entre los resultados, por el sector de aguas subterráneas fueron elegidos como titular Víctor Fernando Eduardo Escurra Ascorra, presidente de la Junta de Usuarios de Aguas Subterráneas del Valle de Ica (JUASVI), y como alterno Víctor Alfredo Sotil Delgado, gerente técnico de la misma institución.

En el caso de los usuarios agrarios, fue elegido como representante titular Julio César Julca Suárez, presidente de la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Ica Clase B (JUSHMI). Mientras que por los usuarios no agrarios, la representación recayó en la empresa IQF del Perú S.A., representada por Ernesto Gómez Martínez.

Tras su elección, Víctor Alfredo Sotil destacó la importancia del rol que asumirán los nuevos consejeros, señalando que la gestión del agua subterránea es clave para la sostenibilidad del recurso hídrico. Asimismo, subrayó que el principal reto del consejo será la elaboración del plan de gestión de la cuenca, considerado una herramienta fundamental para la administración del recurso en el futuro.

El Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Interregional Tambo-Santiago-Ica tiene como función principal participar en la planificación y gestión integrada de los recursos hídricos, promoviendo la articulación entre usuarios agrarios, no agrarios, comunidades campesinas y distintos niveles de gobierno.

Asimismo, sus integrantes deberán emitir opiniones técnicas sobre proyectos de infraestructura hídrica, fomentar el diálogo en la resolución de conflictos por el agua y velar por el cumplimiento de la normativa vigente en la cuenca.

Los representantes electos ejercerán funciones durante un periodo de dos años, del 31 de mayo de 2026 al 31 de mayo de 2028.

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