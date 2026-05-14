Han pasado aproximadamente 3 meses desde las intensas lluvias registradas en febrero en el distrito de Cayma, pero en el parque de Villa Continental todavía permanecen visibles los estragos que dejaron las torrentosas avenidas de agua y lodo. El espacio recreativo continúa cubierto por piedras, tierra y residuos arrastrados durante la emergencia, sin que hasta el momento se haya realizado una limpieza integral de la zona.

Entre las bancas de madera y los árboles aún pueden observarse botellas, plásticos, basura doméstica, artefactos en desuso y sacos terreros que quedaron atrapados tras el paso del huaico. La acumulación de lodo y desperdicios ha transformado el lugar en un espacio abandonado y prácticamente inutilizable para los vecinos.

Municipalidad Distrital de Cayma no limpió los residuos y vecinos piden la limpieza de residuos y sacos terreros que quedaron (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

Uno de los puntos más afectados es la losa deportiva del parque, que permanece con piedras y residuos, impidiendo su uso por parte de niños y jóvenes del sector, incluso hay un vehículo estacionado, debido al desuso. Los vecinos lamentaron que un espacio que antes era utilizado para actividades recreativas hoy se encuentre deteriorado y en completo abandono.

Municipalidad Distrital de Cayma no limpió los residuos y vecinos piden la limpieza de residuos y sacos terreros que quedaron

Los pobladores advirtieron además que el lodo acumulado representa un foco infeccioso, debido a que estaría mezclado con aguas residuales. Indicaron que, tras la emergencia, solicitaron a la empresa Sedapar la fumigación del área por los fuertes olores nauseabundos que emanaban del lugar; sin embargo, aseguraron que dicha intervención nunca se concretó.

La situación también afecta a los comerciantes del mercado ubicado frente al parque. Según señalaron, la tierra seca acumulada genera constantes polvaredas debido al tránsito vehicular y al viento, perjudicando tanto a vendedores como a peatones que circulan diariamente por la zona.

A ello se suma el problema de conectividad que afrontaron los vecinos de Villa Continental y Sol de Oro tras el colapso de puentes durante las lluvias. Aunque actualmente ya se ejecutan trabajos para la instalación de un puente Bailey, este será colocado aproximadamente a 100 metros del lugar donde se encontraba la estructura anterior del puente Villa Continental.