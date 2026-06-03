La jueza de Investigación Preparatoria de Majes-El Pedregal, Johana Lozano Rosado, dispuso cinco días de detención judicial en flagrancia para Fray Armando Ccoyuri Chumbisuca y Tonny Badanay Ccoyuri Chumbisuca, investigados por la presunta comisión del delito de homicidio calificado en contra de Gerardo Calsín Cari, así como por lesiones graves contra la esposa Roberta Calsín Pacompia y tres menores de edad.

La magistrada declaró fundado el requerimiento presentado por el Ministerio Público, por lo que la medida de detención preliminar permanecerá vigente hasta el próximo 6 de junio. Los hechos materia de investigación ocurrieron el martes 2 de junio en el distrito de Majes, provincia de Caylloma.

Durante la audiencia, el fiscal a cargo del caso argumentó que el delito investigado contempla una pena superior a los 15 años de prisión y que aún restan por ejecutar al menos 19 diligencias fundamentales para el esclarecimiento de los hechos. Entre ellas figuran las declaraciones de los agraviados, de los investigados y de diversos testigos que participaron o acudieron al lugar del incidente.

Asimismo, el representante del Ministerio Público señaló que se encuentran pendientes la toma de manifestación de Sergio Cueva Ticona, quien habría sido la primera persona en llegar a la escena, además de efectivos policiales y personal de Serenazgo que intervino tras el hecho.

También se realizarán la evaluación de la necropsia de la víctima, la recopilación de certificados médico-legales de los heridos y diversas pericias biológicas en la escena del crimen, entre otras actuaciones destinadas a determinar responsabilidades.