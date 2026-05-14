Oswaldo Juan de Dios Sánchez Oscco presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) una solicitud de vacancia contra el alcalde del distrito de Yanahuara, Sergio Bolliger Marroquín, por presuntamente haber utilizado su despacho municipal para realizar transacciones económicas de carácter privado, lo que constituiría una violación al artículo 63 de la Ley N.º 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

Este pedido se realiza luego de la difusión de un video donde se observa a la autoridad edil recibiendo aproximadamente S/5 mil de manos del empresario Roberto Aguirre, en el interior de las instalaciones del despacho de alcaldía, oficina que constituye un bien de dominio público destinado exclusivamente al ejercicio de la función pública.

El video también registra una conversación en la que el empresario solicita al alcalde gestionar actos administrativos a su favor. “Sácame fichas de mantenimiento, ayúdame con eso y yo de ahí te doy”, ante lo cual el alcalde responde: “Ese ya es otro cantar”, sin rechazar la proposición.

El escrito señala además que el despacho municipal habría sido utilizado para planificar la entrega de paneles publicitarios al exalcalde provincial Víctor Hugo Rivera Chávez como parte de una estrategia de apoyo electoral, lo que evidenciaría una instrumentalización del patrimonio de Yanahuara para intereses políticos y comerciales.

Como consecuencia del escándalo, la Fiscalía Anticorrupción de Arequipa abrió una investigación preliminar por los delitos de cohecho pasivo propio, cohecho activo genérico y negociación incompatible, interviniendo la sede municipal para revisar documentos sobre licencias de paneles publicitarios.

Asimismo, Renovación Popular suspendió la afiliación de Bolliger por “infracciones graves” a su reglamento de ética.

El solicitante invoca como precedente la vacancia de Rivera Chávez y un caso similar en Chorrillos, donde el JNE estableció que no se requiere un contrato formal escrito para configurar la causal de restricciones de contratación.

La solicitud pide al JNE correr traslado al Concejo Municipal de Yanahuara para que convoque a sesión extraordinaria y declare la vacancia del alcalde Bolliger Marroquín.