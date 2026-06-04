Cuatro ciudadanos extranjeros fueron capturados ayer por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) tras una intensa persecución y enfrentamiento armado registrado en el distrito de Comas, luego de ser señalados como presuntos responsables del asesinato de dos personas que se desplazaban en un automóvil.

Hechos

Un violento ataque ocurrió la mañana de este miércoles en la cuadra 3 de la avenida Enrique Pallardelli, donde un vehículo interceptó a otro automóvil de color plomo ocupado por tres ciudadanos venezolanos. Según las primeras investigaciones, los agresores abrieron fuego de manera indiscriminada contra sus víctimas, impactando principalmente el lado derecho de la unidad.

De acuerdo con información policial, una mujer conducía el automóvil mientras dos hombres viajaban como acompañantes. Como consecuencia del atentado, dos de los ocupantes fallecieron, mientras que una tercera persona resultó gravemente herida y fue trasladada al Hospital Nacional Sergio E. Bernales, donde permanece con pronóstico reservado.

Tras perpetrar el ataque, los presuntos sicarios intentaron escapar del lugar. Sin embargo, efectivos de la comisaría La Pascana advirtieron lo sucedido e iniciaron una persecución por varias cuadras del distrito.

La fuga culminó en las inmediaciones del jirón Crespo y Castilla, donde se produjo un intercambio de disparos entre los sospechosos y los agentes policiales. Pese a la resistencia de los atacantes, los policías lograron reducir y capturar a tres sujetos de nacionalidad venezolana, de 20, 22 y 26 años de edad. Asimismo, se informó sobre la intervención de una cuarta persona, también extranjera, cuya participación en los hechos viene siendo investigada.