La regidora del distrito de Yanahuara, Pamela Díaz Sarolli, cuestionó ayer la lentitud de la investigación fiscal iniciada tras la denuncia penal que presentó contra el alcalde Sergio Bolliger Marroquín por sospecha de coima.

El caso se originó el 31 de marzo luego de la difusión de un video en el que la autoridad edil aparece junto a un empresario vinculado a paneles de publicidad. Hasta el momento no ha sido notificada para rendir su declaración.

Díaz Sarolli solicitó a la Fiscalía que se cautelen las evidencias, esto se dio luego del retiro de algunos paneles publicitarios, por lo que también pidió la realización de un peritaje al sistema involucrado.

En el ámbito municipal, la regidora señaló que solo se llevó a cabo una sesión extraordinaria del Concejo, en la que el alcalde presentó sus descargos a pedido de la propia concejal. No obstante, criticó que la intervención de Bolliger se limitó a la lectura de un comunicado previamente difundido en redes sociales. “No aclaró nada”, afirmó. Descartó la posibilidad de impulsar una vacancia porque sospecha que los regidores lo blindarán. “No tiene sentido”, afirmó.

Como se recuerda, luego de la difusión del video de la presunta coima, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Arequipa, a través del Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa dispuso el inicio de una investigación preliminar contra el alcalde Sergio Bolliger Marroquín y el empresario Roberto Aguirre.

Se dispuso investigar a Bolliger por presunto delito de cohecho pasivo propio y se ordenó pesquisas para ver si había más implicados. A pesar de que se dijo eran diligencias urgentes, a decir del propio alcalde, aún no ha dado su manifestación, aunque el proceso tiene plazo de 60 días para estas actuaciones, desde el 31 de marzo. Una queja anónima presentada a la Fiscalía reclama celeridad en este caso.

Por su parte, Sergio Bolliger calificó de “infame” el video difundido y aseguró que fue manipulado. “La verdad saldrá a la luz”, señaló, tras indicar que ha colaborado con la Fiscalía y entregado la información requerida. Aseguró que dará sus descargos ante la Fiscalía.