Agentes de la Divincri de Arequipa desarticularon a la presunta banda “Los Finos de las Convenciones”, dedicada al hurto de celulares y objetos de valor en eventos sociales y concentraciones masivas. Cuatro personas fueron capturadas en flagrancia, entre ellas un menor de edad.

La intervención se produjo en las inmediaciones de la avenida Parra, en el Cercado de Arequipa, donde se realizaba un evento de carácter social. Durante el patrullaje preventivo, efectivos del área de Investigación Criminal de Robos detectaron cuatro sujetos alterando el orden público y los intervinieron de inmediato.

En ese momento se presentó W. M. C. (19), quien los identificó como los presuntos autores del robo de su celular ocurrido minutos antes dentro del salón de convenciones. Además, un asistente de nacionalidad venezolana también denunció haber sido víctima de una tentativa de hurto por parte de las mismas personas.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, la banda operaba de manera organizada en eventos de gran concurrencia, empleando la modalidad conocida como “lanza” e incluso utilizando a un menor para facilitar los robos.

Al registrarlos, los agentes hallaron varios equipos celulares de distintas marcas cuya procedencia no pudo ser acreditada.