El Poder Judicial ordenó la captura del docente César Lima H. (31), sentenciado en segunda instancia a la cadena perpetua por el delito de violación sexual en agravio de una menor de edad, quien era su vecina en el distrito de Cerro Colorado.

Durante la revisión del caso, se acreditó que el imputado ultrajó a la menor en el año 2021 cuando la víctima tenía 11 años de edad. La primera vez ocurrió en febrero, engañando a la menor, quien fue invitada a ingresar a la vivienda de César Lima para abusar sexualmente de ella.

Este episodio provocó en la menor depresión y pensamientos suicidas; bajó su rendimiento escolar y fue objeto de agresión física por parte de sus padres.

El agresor no se contentó con lo que había hecho y aprovechó el estado de vulnerabilidad de la niña, a quien le dijo ser amigos. Aprovechó para cometer una segunda violación entre junio y julio del mismo año en su casa.

La niña confesó lo sucedido y se inició la investigación que finalmente terminó en la condena del agresor, quien debe ser buscado por la policía para que sea trasladado al penal de Socabaya.