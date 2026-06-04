Investigado abusó de niña de 11 años con engaños en Arequipa. Foto: GEC.
Investigado abusó de niña de 11 años con engaños en Arequipa. Foto: GEC.

El Poder Judicial ordenó la captura del docente César Lima H. (31), sentenciado en segunda instancia a la cadena perpetua por el delito de violación sexual en agravio de una menor de edad, quien era su vecina en el distrito de Cerro Colorado.

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Durante la revisión del caso, se acreditó que el imputado ultrajó a la menor en el año 2021 cuando la víctima tenía 11 años de edad. La primera vez ocurrió en febrero, engañando a la menor, quien fue invitada a ingresar a la vivienda de César Lima para abusar sexualmente de ella.

Este episodio provocó en la menor depresión y pensamientos suicidas; bajó su rendimiento escolar y fue objeto de agresión física por parte de sus padres.

El agresor no se contentó con lo que había hecho y aprovechó el estado de vulnerabilidad de la niña, a quien le dijo ser amigos. Aprovechó para cometer una segunda violación entre junio y julio del mismo año en su casa.

La niña confesó lo sucedido y se inició la investigación que finalmente terminó en la condena del agresor, quien debe ser buscado por la policía para que sea trasladado al penal de Socabaya.

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