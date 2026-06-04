Lo que motivó la masacre que ejecutaron los hermanos Fray y Tony Ccoyuri Chumbisuca contra los miembros de la familia Calsin en el distrito de Majes, Caylloma, fue una venganza. Tuvo el objetivo de impedir una denuncia por el presunto abuso sexual cometido por uno de los agresores.

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Según la tesis preliminar del Ministerio Público expuesta ayer en la audiencia de detención preliminar, los agresores irrumpieron en la vivienda de las víctimas con el objetivo de matar a Gerardo Calsin Cari (38) y eliminar toda evidencia de su abuso, atacando al resto de su familia, a quienes sorprendieron la madrugada del último martes mientras dormían.

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Forzaron la puerta de ingreso y entraron al inmueble portando un hacha y machetes, golpearon a toda la familia. Mientras Fray sujetaba a las víctimas, su hermano Tony los golpeaba con las armas.

Una de las hijas de 13 años que logró sobrevivir a la masacre declaró que conocía a los hermanos, ya que había tenido contacto con ellos y, lo que es peor, acusó directamente a Fray Ccoyuri de haberla violado. Este dato permite establecer preliminarmente un posible móvil del crimen.

“No estamos frente a una simple sospecha. Estamos frente a una sindicación directa, específica, coherente y detallada proveniente de una víctima sobreviviente y testigo presencial”, sostuvo el representante del Ministerio Público durante la audiencia.

La jueza de Investigación Preparatoria de Majes, Johana Lozano Rosado, resolvió conceder a la Fiscalía cinco días de detención preliminar judicial de los capturados para realizar 18 diligencias en la investigación por los delitos de homicidio calificado y lesiones graves. Se incluyen las declaraciones de todos los involucrados.

Roberta Calsin y su hijo de 10 años permanecen internados en el hospital Honorio Delgado, mientras que las otras dos hijas están en el hospital de Majes. Sus familiares llegaron ayer de Puno para atenderlos.